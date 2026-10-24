फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Beware of cyber fraud carried out in the names of friends and officials: SP

दोस्तों और अधिकारियों के नाम पर साइबर ठगी से रहें सावधान: एसपी

Sat, 24 Oct 2026 11:13 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 24 Oct 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
Beware of cyber fraud carried out in the names of friends and officials: SP
रेवाड़ी। सोशल मीडिया पर दोस्तों, रिश्तेदारों और वरिष्ठ अधिकारियों के नाम से होने वाली साइबर ठगी को लेकर एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी परिचितों के फोटो और नाम का इस्तेमाल कर फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं और आपात स्थिति का बहाना बनाकर लोगों से रुपये ऐंठने का प्रयास करते हैं।
विज्ञापन

एसपी ने बताया कि ठग फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर मेडिकल इमरजेंसी, दुर्घटना या तत्काल पैसों की जरूरत का संदेश भेजते हैं। कई मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर उनके अधीनस्थ कर्मचारियों या आमजन से यूपीआई और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से पैसे मांगे जाते हैं।
विज्ञापन

उन्होंने सलाह दी कि किसी परिचित या अधिकारी के नए नंबर से अचानक पैसों की मांग आने पर रुपये भेजने से पहले उसके पुराने या मूल नंबर पर फोन करके पुष्टि अवश्य करें। सोशल मीडिया पर आने वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट और संदिग्ध संदेशों की सत्यता भी जांचें। किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी या अन्य संवेदनशील विवरण साझा न करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसपी ने कहा कि साइबर ठग अक्सर जल्दबाजी और डर का माहौल बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। इसलिए बिना सत्यापन के कोई वित्तीय लेनदेन न करें। साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed