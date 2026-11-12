Rewari News: कोसली में एथलेटिक्स प्रतियोगिता 15 से

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क्लब के अनुसार प्रतियोगिता में अंडर-10, अंडर-12, अंडर-14 और ओपन वर्ग के मुकाबले होंगे। इसमें 100 से 1600 मीटर दौड़, रिले रेस, लॉन्ग जंप और रस्साकशी सहित विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। महिलाओं के लिए मटका दौड़ भी आकर्षण का केंद्र रहेगी।प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को 2100, 1100 और 700 रुपये के नकद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। हालांकि रस्साकशी प्रतियोगिता में केवल प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को ही पुरस्कार दिया जाएगा।प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का पंजीकरण सुबह 8 से 9 बजे तक किया जाएगा। आयु वर्ग में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को जन्म प्रमाण-पत्र और आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा।आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में स्पाइक्स जूते पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। क्लब की ओर से खिलाड़ियों से समय पर पहुंचकर प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की गई है।