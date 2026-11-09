Rewari News: युवा क्लब कोसली की एथलेटिक्स प्रतियोगिता 15 को

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रतियोगिता में अंडर-10, अंडर-12, अंडर-14 और ओपन वर्ग के मुकाबले होंगे। इनमें 100 से 1600 मीटर तक की दौड़, रिले रेस, लंबी कूद, रस्साकशी और महिलाओं की मटका दौड़ प्रमुख आकर्षण रहेंगे।विभिन्न स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 2100, 1100 और 700 रुपये नकद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। हालांकि, रस्साकशी प्रतियोगिता में केवल प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को ही पुरस्कार दिया जाएगा।प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण सुबह 8 से 9 बजे तक होगा। आयु वर्ग में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को जन्म प्रमाणपत्र और आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है।