Rewari News: अशोक बुवानीवाला को मिला महाराजा अग्रसेन ग्लोबल अवॉर्ड

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अशोक बुवानीवाला को यह सम्मान अग्रवाल वैश्य समाज के उत्थान, समाज को जागरूक करने और सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए दिया गया। सम्मान मिलने पर रेवाड़ी जिले की अग्रवाल वैश्य समाज की टीम ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। जिला महिला महासचिव यशोदा बंसल सहित अन्य सदस्यों ने समारोह में पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दीं।जिला अध्यक्ष नवीन सिंघल ने कहा कि अशोक बुवानीवाला को मिला यह सम्मान पूरे अग्रवाल वैश्य समाज के लिए गर्व की बात है। उनके प्रयासों से समाज को संगठित करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने जिले के वैश्य समाज के लोगों से अग्रवाल वैश्य समाज से जुड़ने का आह्वान भी किया।