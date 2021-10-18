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Rewari News: अंकिता का सहायक जिला अटॉर्नी पद पर चयन

Tue, 03 Nov 2026 12:38 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 03 Nov 2026 12:38 AM IST
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Ankita selected for the position of Assistant District Attorney
रेवाड़ी। गांव खोरी कलां निवासी जेई सुरेश कुमार की बेटी अंकिता का सहायक जिला अटॉर्नी पद पर चयन हुआ है। अंकिता पूर्व सरपंच जगदीश कोहली की भतीजी हैं। वह शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं। उन्होंने 12वीं कक्षा की पढ़ाई रमन मुंजाल संस्थान से पूरी की। इसके बाद चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की और उच्च शिक्षा जयपुर स्थित नीम्स से की। अंकिता के चाचा राकेश कुमार ने कहा कि शिक्षा, मेहनत और लगन के बल पर युवा किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अंकिता ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को दिया है।
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