Rewari News: अंकिता का सहायक जिला अटॉर्नी पद पर चयन

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रेवाड़ी। गांव खोरी कलां निवासी जेई सुरेश कुमार की बेटी अंकिता का सहायक जिला अटॉर्नी पद पर चयन हुआ है। अंकिता पूर्व सरपंच जगदीश कोहली की भतीजी हैं। वह शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं। उन्होंने 12वीं कक्षा की पढ़ाई रमन मुंजाल संस्थान से पूरी की। इसके बाद चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की और उच्च शिक्षा जयपुर स्थित नीम्स से की। अंकिता के चाचा राकेश कुमार ने कहा कि शिक्षा, मेहनत और लगन के बल पर युवा किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अंकिता ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को दिया है।