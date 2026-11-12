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Rewari News: चेक बाउंस का आरोपी गिरफ्तार

Thu, 12 Nov 2026 10:14 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 12 Nov 2026 10:14 PM IST
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Accused in cheque bounce case arrested
रेवाड़ी। चेक बाउंस मामले में कोर्ट से भगोड़ा घोषित एक आरोपी को गांव बीकानेर निवासी करण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसआई लाल चंद ने बताया कि करण सिंह चेक बाउंस के एक मामले में अदालत में पेश नहीं हो रहा था। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी के खिलाफ थाना मॉडल टाउन रेवाड़ी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत अलग से मामला दर्ज किया था। पीओ स्टाफ ने बुधवार को आरोपी करण सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
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