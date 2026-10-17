Rewari News: रक्तदान शिविर में 30 यूनिट रक्त एकत्रित

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रेवाड़ी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में युवा रेडक्रॉस और छात्र कल्याण विभाग की ओर से आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 30 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। विश्वविद्यालय के राव तुलाराम ब्लॉक में आयोजित शिविर में विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कुलपति प्रो. असीम मिगलानी ने शिविर की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान समाज सेवा और मानवीय संवेदनशीलता का प्रतीक है। विद्यार्थियों का ऐसे सामाजिक कार्यों से जुड़ना स्वस्थ और संवेदनशील समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने युवा रेड क्रॉस और छात्र कल्याण विभाग के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कुलसचिव प्रो. दिलबाग सिंह ने कहा कि रक्तदान मानव जीवन बचाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे आयोजन युवाओं में सेवा, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं। शिविर के आयोजन में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो. करण सिंह मौजूद रहे। संवाद