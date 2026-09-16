Panipat News: ऊंचाहार एक्सप्रेस दो घंटे देरी से आई, यात्री परेशान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:22 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:22 AM IST
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पानीपत। ट्रेनों की देरी से आने का कारण यात्री परेशान रहे। मंगलवार को ऊंचाहार एक्सप्रेस समेत 11 ट्रेनें स्टेशन पर देरी से आई।
यात्री राहुल और अमन ने बताया कि वह स्टेशन पर अपनी ट्रेन के आने से लगभग आधा घंटा पहले ही स्टेशन पर आ गए थे बाद में पता चला कि उनकी ट्रेन डेढ़ की देरी से आ रही है। ऐसे में जिन यात्रियों को अपने गंतव्य पर समय से पहुंचना वह ट्रेन देरी के कारण परेशान ही होंगे। ट्रेनों को अपने निर्धारित समय पर आना चाहिए ताकि यात्रियों का समय खराब न हो और समय से अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं।
ये ट्रेनें आई देरी से
ऊंचाहार एक्सप्रेस दो घंटे, आम्रपाली एक्सप्रेस 1:35 घंटे और चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस पौने घंटे की देरी से आई। दिल्ली पानीपत एमईएमयू 1:48 घंटे, फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस सवा दो घंटे और अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस पौने दो घंटे की देरी से आई। जम्मू मेल आधा घंटा, नेताजी एक्सप्रेस पौना घंटा और जम्मू तवी एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से आई। नई दिल्ली कुरुक्षेत्र एमईएमयू दो घंटे, अमृतसर एक्सप्रेस एक घंटा और मालवा सुपरfast एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी से आई।
वर्जन :
स्टेशन पर कुछ ट्रेनें देरी से आई। जिससे को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। स्टेशन पर यात्रियों के लिए हर सुविधा है ताकि किसी भी यात्री को कोई परेशानी न हो।
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-राजेश कुमार, स्टेशन मास्टर।
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यात्री राहुल और अमन ने बताया कि वह स्टेशन पर अपनी ट्रेन के आने से लगभग आधा घंटा पहले ही स्टेशन पर आ गए थे बाद में पता चला कि उनकी ट्रेन डेढ़ की देरी से आ रही है। ऐसे में जिन यात्रियों को अपने गंतव्य पर समय से पहुंचना वह ट्रेन देरी के कारण परेशान ही होंगे। ट्रेनों को अपने निर्धारित समय पर आना चाहिए ताकि यात्रियों का समय खराब न हो और समय से अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं।
ये ट्रेनें आई देरी से
ऊंचाहार एक्सप्रेस दो घंटे, आम्रपाली एक्सप्रेस 1:35 घंटे और चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस पौने घंटे की देरी से आई। दिल्ली पानीपत एमईएमयू 1:48 घंटे, फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस सवा दो घंटे और अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस पौने दो घंटे की देरी से आई। जम्मू मेल आधा घंटा, नेताजी एक्सप्रेस पौना घंटा और जम्मू तवी एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से आई। नई दिल्ली कुरुक्षेत्र एमईएमयू दो घंटे, अमृतसर एक्सप्रेस एक घंटा और मालवा सुपरfast एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी से आई।
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स्टेशन पर कुछ ट्रेनें देरी से आई। जिससे को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। स्टेशन पर यात्रियों के लिए हर सुविधा है ताकि किसी भी यात्री को कोई परेशानी न हो।
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-राजेश कुमार, स्टेशन मास्टर।