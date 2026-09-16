Panipat News: सिर में ईंट मारकर अशरफ की हत्या करने के दो आरोपी गिरफ्तार

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तहसील कैंप थाना प्रभारी बंशी लाल ने बताया कि सात सितंबर को धमीजा कॉलोनी के आरिफ ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उसका अपनी पत्नी तरन्नुम के साथ विवाद चल रहा था। छह सितंबर को अपने साढू उमर के कहने पर वह अपनी पत्नी को लेने के लिए गया था। जहां पर उसके ससुरालियों ओसामा, अहसान, सोनू, कलीम ने उस पर हमला कर दिया था। उसने अपने बड़े भाई अशरफ को भी वहां बुलाया लिया था लेकिन हमलावरों ने उन पर भी हमला किया और सिर में ईंट मारकर घायल कर दिया।अशरफ को घायल हालत में जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां से उन्हें पीजीआई रोहतक भेज दिया गया। परिजन उनकी हालत ज्यादा नाजुक होने के कारण दिल्ली एम्स में लेकर गए थे। जहां आठ सितंबर को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने पहले जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें बाद में हत्या की धारा बढ़ाई गई। इसके बाद से ही पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी।थाना प्रभारी ने बताया कि सोमवार शाम को भैंसवाल मोड के पास से दो आरोपियों ईशान उर्फ अहसान व सनाउल्ला उर्फ ओसामा को गिरफ्तार किया गया। दोनों को मंगलवार को अदालत के सामने पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाएगी।