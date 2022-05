{"_id":"6276f186fd1220344e52749e","slug":"team-of-police-and-forest-department-caught-the-leopard-in-village-bahrampur-of-panipat","type":"story","status":"publish","title_hn":"पानीपत: बहरामपुर में तेंदुए का उत्पात, पकड़ने गए एसएचओ पर हमला कर किया लहूलुहान, कड़ी मशक्कत से पकड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, बापौली, पानीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 08 May 2022 03:54 AM IST