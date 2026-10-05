Panipat News: कक्षा में किताबों से आगे बढ़ेंगे शिक्षक, खेल-गतिविधियों से बच्चों की नींव होगी मजबूत

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पानीपत। बच्चों की पढ़ाई की मजबूत नींव के लिए अब शिक्षकों को भी कक्षा में पारंपरिक तरीके से आगे बढ़कर गतिविधि आधारित शिक्षण पर जोर देना होगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिवाह में चल रहे छह दिवसीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) प्रशिक्षण शिविर में शिक्षकों को इसी दिशा में प्रशिक्षित किया गया। सोमवार को शिविर के समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिए गए।शिक्षक बोधराज ने बताया कि प्रशिक्षण में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बहुकक्षा शिक्षण, खुले छोर वाले प्रश्न, रचनात्मक लेखन, फाउंडेशनल फॉनिक्स, चार ब्लॉक मॉडल, संपर्क टीवी और प्रिंट रिच वातावरण जैसे विषयों पर गतिविधि आधारित प्रशिक्षण दिया गया। जिला निपुण संयोजक अनिल मलिक ने इसे शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण बताया।समापन कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त अंकित कुमार चौकसे ने कहा कि बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए शिक्षकों का नई गतिविधियों और तकनीकों से अपडेट रहना जरूरी है। प्रशिक्षण में सीखी गतिविधियों को शिक्षक अपने स्कूलों में लागू करें, ताकि इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिल सके।जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नीलम कुंडू ने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षण पद्धतियों में बदलाव जरूरी है। शिक्षक नई गतिविधियों को अपनाने के साथ उन्हें कक्षा की जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करें।ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अंजलि सिंगला ने बताया कि बालवाटिका-3 के लिए 26 सप्ताह की वार्षिक योजना के तहत तैयारी, स्वागत-परिचय, नए कौशल, खेल सप्ताह और पुनरावृत्ति सहित दैनिक व साप्ताहिक योजना बनाने का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर बीआरपी प्रवीन सैनी, आरती, विमल कुमारी, मोनिका खासा, कीर्ति सैनी, भावना, रजनी, सानुमती, बिक्रम भोले, संदीप कुमार, रमेश चंद, मुकेश कुमार, विजेंद्र सिंह और जिला संपर्क फाउंडेशन समन्वयक सौरभ श्रीवास्तव मौजूद रहे।एफएलएन प्रशिक्षण में शिक्षकों को सिखाईं नई शिक्षण तकनीकेंसंवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिवाह में चल रहा छह दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण शिविर सोमवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण, फॉनिक्स, गणित और भाषा शिक्षण की नई तकनीकें सिखाई गईं। बालवाटिका-3 के लिए 26 सप्ताह की वार्षिक योजना तैयार करने का अभ्यास कराया गया। समापन पर प्रतिभागी शिक्षकों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। अधिकारियों ने शिक्षकों से प्रशिक्षण में सीखी गतिविधियों को कक्षा में लागू करने का आह्वान किया। इस दौरान जिला निपुण संयोजक अनिल मलिक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नीलम कुंडू, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अंजलि सिंगला सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।