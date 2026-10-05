फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   MLA Manmohan Bhadana took stock of the paddy procurement arrangements at the grain market.

Panipat News: अनाज मंडी में विधायक मनमोहन बढ़ाना ने लिया धान खरीद व्यवस्था का जायजा

Mon, 05 Oct 2026 08:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 08:22 PM IST
विज्ञापन
MLA Manmohan Bhadana took stock of the paddy procurement arrangements at the grain market.
मंडी में धान व्यवस्था का जायजा लेते विधायक मनमोहन भड़ाना। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

समालखा। समालखा अनाज मंडी में सोमवार को विधायक मनमोहन बढ़ाना ने पहुंचकर धान की आवक एवं खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मंडी में किसानों और आढ़तियों से बातचीत कर फसल की आवक, खरीद व अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली।
विधायक ने किसानों से उनकी समस्याएं भी जानीं व संबंधित अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडी में आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों से खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने व किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न होने देने को कहा।
विज्ञापन

विधायक मनमोहन भड़ाना ने बताया कि मंडी में धान की आवक शुरू हो चुकी है। अब तक मंडी में व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं और कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों ने उम्मीद जताई कि आगामी दिनों में भी खरीद प्रक्रिया इसी प्रकार व्यवस्थित बनी रहेगी। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान की आवक बढ़ने के साथ मंडी में व्यवस्थाओं पर निरंतर निगरानी रखी जाए व किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed