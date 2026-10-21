फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Statewide strike begins today against the privatization of the electricity sector; employees take to the streets.

Panipat News: बिजली निजीकरण के विरोध में आज से प्रदेशभर में हड़ताल, कर्मचारी उतरे सड़कों पर उतरे

Wed, 21 Oct 2026 06:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 06:15 PM IST
विज्ञापन
Statewide strike begins today against the privatization of the electricity sector; employees take to the streets.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मतलौडा। हरियाणा में बिजली निगम के निजीकरण के विरोध में हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 22 से 24 अक्तूबर को राज्यव्यापी हड़ताल होगी। कर्मचारी नूंह और गुरुग्राम में बिजली वितरण व्यवस्था निजी घरानों को सौंपने तथा अलग एग्री डिस्कॉम बनाने के निर्णय का पुरजोर विरोध में उतर गए हैं।
स्थानीय बिजली कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सर्कल सचिव राजेंद्र नैन, यूनिट सचिव सुनील कुंडू और अमित ने कहा कि बिजली हर वर्ग की बुनियादी जरूरत है। इसके निजीकरण से भविष्य में बिजली के दाम बढ़ेंगे, कृषि सब्सिडी प्रभावित होगी और आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सरकार को निजीकरण की राह छोड़ने के बजाय सरकारी निगमों को मजबूत करना चाहिए।
विज्ञापन

कर्मचारियों ने निजीकरण पर रोक लगाने के साथ-साथ खाली पदों पर नियमित भर्ती, स्मार्ट मीटर की विसंगतियों को दूर करने, जोखिम भत्ता, कैशलेस मेडिकल सुविधा और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठाई। मोर्चा ने किसानों, मजदूरों और व्यापारियों से इस जनहित के संघर्ष में सहयोग की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed