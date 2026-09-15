Panipat News: शिअद ने बढ़ाई हरियाणा में बढ़ाई सक्रियता, 19 को होगी प्रदेश स्तरीय बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:40 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:40 AM IST
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कुरुक्षेत्र। शिरोमणि अकाली दल बादल ने प्रदेश में सियासी जमीन मजबूत करते हुए सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है। 19 सितंबर को शिअद बादल की प्रदेश स्तरीय बैठक की जाएगी। सैनी समाज भवन के मुख्य हॉल में होने वाली इस बैठक में हरियाणा के प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। ये जानकारी पार्टी की प्रदेश इकाई सदस्य तेजेंद्र पाल ढिल्लो ने सोमवार शाम को पत्रकारों से बातचीत में दी।
उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी संगठन को मजबूत करना चाहती है। इसलिए इस राज्य स्तरीय बैठक में पार्टी सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल भी शिरकत कर सकते हैं तो वहीं प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व राज्यसभा सांसद बलविंद्र सिंह भूंदड़ भी पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने व आगे बढ़ाने के लिए सात सदस्यीय कोर कमेटी बनाई गई है। बैठक के बाद 101 सदस्यीय कार्य समिति का भी गठन किया जाएगा तो वहीं संगठन को मजबूती देने के लिए और भी निर्णय लिए जा सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी संगठन को मजबूत करना चाहती है। इसलिए इस राज्य स्तरीय बैठक में पार्टी सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल भी शिरकत कर सकते हैं तो वहीं प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व राज्यसभा सांसद बलविंद्र सिंह भूंदड़ भी पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने व आगे बढ़ाने के लिए सात सदस्यीय कोर कमेटी बनाई गई है। बैठक के बाद 101 सदस्यीय कार्य समिति का भी गठन किया जाएगा तो वहीं संगठन को मजबूती देने के लिए और भी निर्णय लिए जा सकते हैं।
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