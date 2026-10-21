Panipat News: 65 करोड़ से बदलेगी पानीपत जंक्शन की तस्वीर, प्लेटफार्म-5 होगा शिफ्ट

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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 65 करोड़ रुपये से पानीपत रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों के पुनर्विकास के तहत प्लेटफार्म नंबर-5 को मौजूदा स्थान से हटाकर रनिंग रूम की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही यात्रियों की आवाजाही आसान बनाने के लिए फुटओवर ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। नए भवनों और रेल लाइनों के निर्माण तक और कई कार्य भी प्रस्तावित हैं।बुधवार को मुख्य परियोजना निदेशक नवीन अग्रवाल ने तकनीकी टीम के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लेटफार्म नंबर-5 सहित स्टेशन के विभिन्न हिस्सों का जायजा लिया। इसके अलावा यार्ड में बन रहे स्टेशन कक्ष के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की।अधिकारियों के अनुसार, प्रतिदिन हजारों यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के पुनर्विकास की योजना तैयार की गई है। परियोजना के पूरा होने पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और व्यवस्थित आवागमन व्यवस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।फुटओवर ब्रिज होगा चौड़ा, प्रवेश द्वार पर बनेगा बड़ा हॉलस्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मौजूदा फुटओवर ब्रिज का चौड़ीकरण किया जाएगा। इससे यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक आने-जाने में सहूलियत मिलेगी। वहीं, मुख्य प्रवेश द्वार के पास विशाल हॉल बनाया जाएगा। इसे आधुनिक डिजाइन के अनुरूप विकसित किया जाएगा, जिससे स्टेशन परिसर में यात्रियों के आवागमन और अन्य गतिविधियों को व्यवस्थित किया जा सके।पश्चिमी दिशा में बिछेंगी नई रेल लाइनेंपरियोजना के तहत दिल्ली-पानीपत-अंबाला रेलखंड पर स्टेशन की पश्चिमी दिशा में नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। इसके साथ ही वर्तमान प्लेटफार्म नंबर-5 को उसके मौजूदा स्थान से हटाकर रनिंग रूम की तरफ स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्य परियोजना निदेशक नवीन अग्रवाल ने कहा कि स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों को जल्द अमलीजामा पहनाया जाएगा। योजना के तहत बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के साथ यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।21