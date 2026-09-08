पानीपत: नागरिक अस्पताल के लेबर रूम में बड़ा हादसा, शौचालय की सीट में गिरने से नवजात की मौत

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महिला के रिश्तेदार ने बताया कि सैनी कॉलोनी निवासी उनकी भाभी को प्रसव पीड़ा होने पर सोमवार को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शाम करीब सात बजे वह अपनी सास के साथ लेबर रूम के शौचालय में गई थीं। इसी दौरान अचानक प्रसव हो गया। साथ मौजूद सास कुछ समझ पातीं, इससे पहले नवजात शौचालय की सीट के अंदर गिर गया।परिजनों ने नवजात को निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह अंदर गहराई में फंस गया। सूचना मिलने पर स्वास्थ्यकर्मी मौके पर पहुंचे और शौचालय की सीट तोड़कर नवजात को बाहर निकाला। उसकी हालत गंभीर होने पर उसे तत्काल सीसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद नवजात की जान नहीं बचाई जा सकी।सीएमओ डॉ. विजय मलिक ने कहा कि यह मामला अभी मेरे सीधे संज्ञान में नहीं आया है। पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कराई जाएगी। यदि जांच में अस्पताल स्टाफ या किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।