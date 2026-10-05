फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Jain monks conveyed the message of living a simple life characterized by restraint, renunciation, and purity.

Panipat News: जैन मुनियों ने संयम, त्याग, पवित्रता के साथ सादगी से जीवन जीने का दिया संदेश

Mon, 05 Oct 2026 08:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 08:17 PM IST
विज्ञापन
Jain monks conveyed the message of living a simple life characterized by restraint, renunciation, and purity.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


पानीपत। चातुर्मास में सोमवार को जैन मुनियों ने संयम और त्याग, पवित्रता के साथ सादगी से जीवन जीने का संदेश दिया। जिले में शहर समेत पांच स्थानों पर जैन मुनियों के प्रवचन चल रहे हैं। राजाखेड़ी गांव में रमण गुरुनी महाराज, अग्रवाल मंडी में मनोज मुनि महाराज और गांधी मंडी में डॉ. राजेश मुनि और राजेंद्र मुनि महाराज ने प्रवचन किए।

जैन स्थानक गांधी मंडी में डॉ. राजेंद्र मुनि महाराज और राजेश मुनि महाराज ने प्रवचन किए। डॉ. राजेंद्र मुनि ने कहा कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और त्याग व संयम के साथ जीवनयापन करना चाहिए। संयम और त्याग ही व्यक्ति को जीवन की सही दिशा में लेकर जा सकते हैं।
विज्ञापन


एसएस जैन सभा राजाखेड़ी में रमण गुरुनी महाराज ने चातुर्मास में पवित्रता रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दांपत्य जीवन में व्यक्ति को एक-दूसरे के प्रति विश्वास और पवित्रता रखनी चाहिए। क्योंकि पति-पत्नी का रिश्ता पवित्रता और विश्वास पर टिका होता है। वहीं परिवार में भी एक-दूसरे के प्रति विश्वास रखना चाहिए। एसएम जैन सभा अग्रवाल मंडी में मनोज मुनि ने सादगी से जीवन जीने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें महावीर की तरह जीवन में सादगी को जगह देनी चाहिए। बाहरी दिखावे से दूर रहकर व्यक्ति को सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed