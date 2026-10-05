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Panipat News: खेलो इंडिया महिला वुशू लीग में जिले की बेटियों का दमदार प्रदर्शन, अंशु और निधि ने जीता स्वर्ण

Mon, 05 Oct 2026 08:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 08:13 PM IST
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Impressive performance by the district's daughters at the Khelo India Women's Wushu League; Anshu and Nidhi won gold.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पानीपत। खेल के मैदान में जिले की बेटियां लगातार जिले का नाम रोशन कर रही हैं। अब जिले की चार खिलाड़ियों ने जूनियर वर्ग की खेलो इंडिया यूथ लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। प्रतियोगिता में अंशु और निधि ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि लक्षिता ने रजत और खुशी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। चारों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी का माहौल है।
खेलो इंडिया महिला वुशू लीग का आयोजन चार अक्तूबर को नरवाना में किया गया था। प्रतियोगिता में अलग-अलग आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और पदक के लिए कड़ा मुकाबला हुआ। पानीपत की खिलाड़ियों ने भी प्रतियोगिता में पूरे आत्मविश्वास के साथ हिस्सा लिया। कड़ी मेहनत और बेहतर तैयारी के दम पर खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और जिले के लिए चार पदक जीतकर नाम रोशन किया।
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चारों खिलाड़ी समालखा स्थित ईगल स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही हैं। यहां वे कोच प्रिंस राजपूत के मार्गदर्शन में नियमित अभ्यास करती हैं। खिलाड़ियों के बताया कि प्रतियोगिता से पहले प्रशिक्षण के दौरान तकनीक, फिटनेस और बेहतर प्रदर्शन करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी तैयारी का परिणाम प्रतियोगिता में पदक हासिल किए हैं।
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अंशु और निधि ने दिखाया शानदार खेल

कोच प्रिंस राजपूत ने बताया कि जूनियर वर्ग की इस प्रतियोगिता में अंशु और निधि ने अपने-अपने मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। स्वर्ण पदक जीतने के बाद दोनों खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ा है। वहीं लक्षिता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। उसने कई मुकाबलों में मजबूत प्रदर्शन किया और अंतिम चरण तक पदक की दौड़ में बनी रही। खुशी ने भी प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। चारों खिलाड़ियों के पदक जीतने से एकेडमी के अन्य खिलाड़ियों में भी उत्साह बढ़ा है। सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। एकेडमी में खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रतियोगिता से पहले भी खिलाड़ियों की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया गया।
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