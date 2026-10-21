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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Durga Puja festivities resonated with devotional songs by Bhojpuri artists; the immersion procession featured 51 vehicles.

Panipat News: भोजपुरी कलाकारों के भजनों से गूंजा दुर्गा पूजा महोत्सव, 51 गाड़ियों के साथ निकली विसर्जन यात्रा

Wed, 21 Oct 2026 06:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 06:03 PM IST
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Durga Puja festivities resonated with devotional songs by Bhojpuri artists; the immersion procession featured 51 vehicles.
दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान झूमते हरियाणा पूर्वांचल कल्याण संघ के पदाधिकारी व श्रद्धालु। - संस
- हरियाणा पूर्वांचल कल्याण संघ के आयोजन में 36 बिरादरियों ने लिया हिस्सा, शिल्पी राज समेत कलाकारों ने मां दुर्गा का किया गुणगान
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संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। जाटल रोड स्थित लक्ष्मी वाटिका देशवाल रोड पर हरियाणा पूर्वांचल कल्याण संघ द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव में पूर्वांचल समाज सहित शहर की 36 बिरादरी के लोगों ने भागीदारी कर सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं का संदेश दिया।
महोत्सव का शुभारंभ 51 महिलाओं की कलश यात्रा व जलभरी कार्यक्रम से हुआ। इसके बाद विधि-विधान से मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना की गई। मनोज सिंह और उनकी पत्नी मुख्य यजमान रहे। अष्टमी और नवमी पर धार्मिक अनुष्ठान हुए, जबकि दशमी पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी कलाकारों ने समा बांधा।
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कलाकार शिल्पी राज, राकेश मिश्रा, विजय चौहान, अमृता दीक्षित और दुर्गेश पांडे सहित अन्य कलाकारों ने भजनों और भक्ति गीतों के माध्यम से मां दुर्गा का गुणगान किया। मां के जयकारों से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा।
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महोत्सव के समापन पर 51 गाड़ियों के साथ मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने भावपूर्ण विदाई दी। संघ के अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति, पूर्वांचली परंपराओं और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष अमित सिंह, उपाध्यक्ष मुकेश पटेल, सचिव मनोज यादव, प्रवक्ता जयंत कुमार, संगठन प्रवक्ता राहुल सिंह, संगठन सचिव डीके सिंह, कोषाध्यक्ष मनोज सिंह, उपाध्यक्ष संतोष मास्टर, महासचिव रवि मिश्रा, उपाध्यक्ष गौतम झा और उप सचिव विकास राय मौजूद रहे।
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