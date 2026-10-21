Panipat News: भोजपुरी कलाकारों के भजनों से गूंजा दुर्गा पूजा महोत्सव, 51 गाड़ियों के साथ निकली विसर्जन यात्रा

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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। जाटल रोड स्थित लक्ष्मी वाटिका देशवाल रोड पर हरियाणा पूर्वांचल कल्याण संघ द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव में पूर्वांचल समाज सहित शहर की 36 बिरादरी के लोगों ने भागीदारी कर सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं का संदेश दिया।महोत्सव का शुभारंभ 51 महिलाओं की कलश यात्रा व जलभरी कार्यक्रम से हुआ। इसके बाद विधि-विधान से मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना की गई। मनोज सिंह और उनकी पत्नी मुख्य यजमान रहे। अष्टमी और नवमी पर धार्मिक अनुष्ठान हुए, जबकि दशमी पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी कलाकारों ने समा बांधा।कलाकार शिल्पी राज, राकेश मिश्रा, विजय चौहान, अमृता दीक्षित और दुर्गेश पांडे सहित अन्य कलाकारों ने भजनों और भक्ति गीतों के माध्यम से मां दुर्गा का गुणगान किया। मां के जयकारों से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा।महोत्सव के समापन पर 51 गाड़ियों के साथ मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने भावपूर्ण विदाई दी। संघ के अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति, पूर्वांचली परंपराओं और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष अमित सिंह, उपाध्यक्ष मुकेश पटेल, सचिव मनोज यादव, प्रवक्ता जयंत कुमार, संगठन प्रवक्ता राहुल सिंह, संगठन सचिव डीके सिंह, कोषाध्यक्ष मनोज सिंह, उपाध्यक्ष संतोष मास्टर, महासचिव रवि मिश्रा, उपाध्यक्ष गौतम झा और उप सचिव विकास राय मौजूद रहे।17