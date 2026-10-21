Panipat News: ढोल और डीजे की धुनों पर थिरकते हुए श्रद्धालुओं ने किया मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन

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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। नांगलखेड़ी गांव में बंगाली सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित सात दिवसीय दुर्गा महोत्सव बुधवार को पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न हो गया। 15 अक्तूबर से शुरू हुए महोत्सव के अंतिम दिन बुधवार को श्रद्धालुओं ने नम आंखों और पूरे विधि-विधान के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया।विसर्जन यात्रा के दौरान गांव का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय नजर आया। डीजे और ढोल की थाप पर थिरकते, गाते और जय माता दी के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु भव्य झांकियों के साथ दिल्ली पैरेलल नहर के तट पर पहुंचे। यहां मंत्रोच्चार के बीच मां दुर्गा को विदाई दी गई।नांगलखेड़ी में स्थापित मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पूजा स्थल पर की गई आकर्षक सजावट और विशेष रोशनी ने हर किसी का मन मोह लिया। इस मौके पर लिटन सरकार, रिंकू सरकार, पिजूश सरकार, कृष्णो सरकार, कमल, तापस देवनाथ, विश्वजीत विश्वास और विपुल मंडल मौजूद रहे।