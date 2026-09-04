Panchkula News: डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-21 में बुधवार रात बाइक का संतुलन बिगड़ने से डिवाइडर से टकराकर युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान खड़क मंगली निवासी बृजेश के रूप में हुई है। बृजेश सेक्टर-20 स्थित एक दुकान पर काम करता था और रात को बाइक से घर लौट रहा था। बताया जा रहा है कि महेशपुर के पास अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकराकर सड़क पर गिर गया। गंभीर हालत में सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।हादसे की सूचना मिलते ही बृजेश को उपचार के लिए सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सेक्टर-21 चौकी से जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद वीरवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।