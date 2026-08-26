Panchkula News: श्मशानघाट के पास 9 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

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पंचकूला। एंटी नारकोटिक सेल ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेक्टर-28 स्थित श्मशान घाट के पास एक युवक को 9 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विशाल निवासी आशियाना, सेक्टर-28, पंचकूला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, 25 अगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी सेक्टर-28 में ग्राहक को हेरोइन सप्लाई करने आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर उसे काबू किया। तलाशी के दौरान उसकी जींस की जेब से 9 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना चंडीमंदिर में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। संवाद