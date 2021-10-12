Panchkula News: 24 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

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पंचकूला। एंटी नारकोटिक सेल पंचकूला ने सेक्टर-28 स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान के पास से एक युवक को 24.08 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान विजय सिंह उर्फ गीजर, निवासी पंजाब कॉलोनी, डेराबस्सी के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी सेक्टर-28 के आसपास नशीले पदार्थ की सप्लाई करता है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तलाश शुरू की। कब्रिस्तान के पास आरोपी पुलिस को देखकर घग्घर नदी की ओर भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसकी पैंट की जेब से मोमी पन्नी में 24.08 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना चंडीमंदिर में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद