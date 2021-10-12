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Panchkula News: कुश्ती दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम

Thu, 22 Oct 2026 01:37 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:37 AM IST
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Wrestlers showcased their strength at the wrestling tournament.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पिंजौर। गांव भोगपुर में कुश्ती दंगल कमेटी की ओर से 15वें विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नामी पहलवानों ने दमखम दिखाया। मुकाबले देखने के लिए ग्रामीणों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह रहा।

कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एवं पार्षद सौरभ गुप्ता मुख्य अतिथि रहे जबकि गुरचरण अम्बका विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान सौरभ गुप्ता ने पहलवानों का सम्मान कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कुश्ती भारतीय संस्कृति और पारंपरिक खेल विरासत का अहम हिस्सा है। ऐसे आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। साथ ही युवाओं में अनुशासन मेहनत साहस और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं।
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