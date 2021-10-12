Panchkula News: हरिपुर में शस्त्र पूजन, युवाओं ने दिया सांस्कृतिक विरासत सहेजने का संदेश

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संवाद न्यूज एजेंसी

रायपुररानी। गांव हरिपुर में मंगलवार को पारंपरिक शस्त्र पूजन कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान युवाओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया। कार्यक्रम में किसान-मजदूर संगठन के जिला महासचिव अजय राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अजय राजपूत ने कहा कि भारतीय परंपरा में शस्त्र शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं। इनका महत्व तभी सार्थक है, जब शक्ति का उपयोग सत्य और न्याय के पक्ष में किया जाए। उन्होंने युवाओं से अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने और उसके मूल्यों को व्यवहार में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बलराम, सौरव, कृष्ण, विशाल, पारस, दक्ष, हरि ओम, लवली और कुशल शर्मा सहित अन्य युवा मौजूद रहे।



अजय राजपूत ने धर्म और न्याय की रक्षा पर दिया जोर, युवाओं से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होने की अपील