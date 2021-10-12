Panchkula News: काम कराया, बिल सत्यापित किए, भुगतान के समय वर्क ऑर्डर का बहाना

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पंचकूला। स्वच्छ भारत मिशन के तहत वर्ष 2017 में कराए गए ओडीएफ प्रचार सामग्री के काम का भुगतान रोकना नगर निगम को महंगा पड़ गया। जिला अदालत ने निगम की अपील खारिज करते हुए अवधेश प्रिंटर्स को 25,46,841 रुपये का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया। मामले के अनुसार, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित अवधेश प्रिंटर्स के मालिक अवधेश गुप्ता ने निगम अधिकारियों के निर्देश पर फ्लैक्स बोर्ड और अन्य प्रचार सामग्री तैयार कर लगाई थी। डिजाइन व्हाट्सएप व ईमेल से मंजूर किए गए थे। काम पूरा होने के बाद 24,02,681 रुपये के बिल जमा किए गए, जिनका तत्कालीन जूनियर इंजीनियर ने सत्यापन भी किया। निगम ने औपचारिक वर्क ऑर्डर जारी न होने का हवाला देकर भुगतान रोका। अदालत ने कहा कि जब काम अधिकारियों के निर्देश पर कराया गया और निगम ने उसका लाभ लिया, तो केवल वर्क ऑर्डर के अभाव में भुगतान नहीं रोका जा सकता। अदालत ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। संवाद