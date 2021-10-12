भाजपा अकेले चुनाव लड़े या गठबंधन में, पंजाब के लोग नहीं देंगे वोट : पन्नू

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पन्नू ने आरोप लगाया कि भाजपा ने बीबीएमबी, चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों पर पंजाब के अधिकार कमजोर करने का प्रयास किया है। पंजाब के फंड भी जानबूझकर जारी नहीं किए जा रहे। भाजपा की नीतियां पंजाब विरोधी हैं और सूबे के लोग उसे चुनाव में जीतने नहीं देंगे।उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व खुद भ्रम में है। एक तरफ 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात करता है तो दूसरी तरफ गठबंधन की बात करने लगता है। भाजपा भी जानती है कि पंजाब में उसका कुछ नहीं होने वाला।पन्नू ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी अपने विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जा रही है और पंजाब में एक बार फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने 88 फीसदी नहरी पानी खेतों तक पहुंचाया है। इसके अलावा 600 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 लाख रुपये के कैशलेस बीमा की सुविधा भी दी है। उन्होंने दावा किया कि लोग सरकार के इन कार्यों का स्वागत कर रहे हैं।