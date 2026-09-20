Panchkula News: झाड़ियों के कारण पलटा ट्रक, बाल-बाल बचा चालक
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:35 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:35 PM IST
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रायपुररानी। टांगरी नदी पुल के पास मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में ट्रक चालक सुरक्षित बच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क के दोनों तरफ झाड़ियां काफी बढ़ गई हैं, जिससे सामने से आने वाले वाहन समय पर दिखाई नहीं देते। अचानक वाहन आने पर हादसे का खतरा बना रहता है। लोगों का कहना है कि इस स्थान पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से पुल के आसपास सड़क किनारे बढ़ी झाड़ियों की सफाई करवाने और सुरक्षा के जरूरी इंतजाम करने की मांग की है।
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