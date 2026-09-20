पीजीआई में सेहत योजना के तहत नहीं दिया जा रहा इलाज : डॉ. बलबीर सिंह
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:15 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:15 PM IST
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चंडीगढ़। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पीजीआई सेहत योजना के तहत लोगों को इलाज नहीं दे रहा है जबकि पंजाब के 1600 अस्पताल यह इलाज प्रदान कर रहे हैं। केंद्र को इसे लेकर कई पत्र लिख चुका है इसके बावजूद इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
डॉ. बलबीर ने कहा कि इस तरह पंजाब के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और यह गलत है। उम्मीद है कि केंद्र जल्द ही इस पर उचित फैसला लेगा ताकि लोगों को लाभ मिल सके।
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डॉ. बलबीर ने कहा कि इस तरह पंजाब के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और यह गलत है। उम्मीद है कि केंद्र जल्द ही इस पर उचित फैसला लेगा ताकि लोगों को लाभ मिल सके।
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