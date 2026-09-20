फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Treatment not being provided under health scheme at PGI: Dr. Balbir Singh

पीजीआई में सेहत योजना के तहत नहीं दिया जा रहा इलाज : डॉ. बलबीर सिंह

Sun, 20 Sep 2026 10:15 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:15 PM IST
विज्ञापन
Treatment not being provided under health scheme at PGI: Dr. Balbir Singh
चंडीगढ़। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पीजीआई सेहत योजना के तहत लोगों को इलाज नहीं दे रहा है जबकि पंजाब के 1600 अस्पताल यह इलाज प्रदान कर रहे हैं। केंद्र को इसे लेकर कई पत्र लिख चुका है इसके बावजूद इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
विज्ञापन

डॉ. बलबीर ने कहा कि इस तरह पंजाब के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और यह गलत है। उम्मीद है कि केंद्र जल्द ही इस पर उचित फैसला लेगा ताकि लोगों को लाभ मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed