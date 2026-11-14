Panchkula News: ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने लौटाया युवक का खोया मोबाइल, पेश की ईमानदारी की मिसाल

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पुलिसकर्मी ने मोबाइल सुरक्षित रखकर उसके मालिक की पहचान की और संपर्क कर फोन लौटा दिया। मोबाइल वापस मिलने पर युवक ने वीडियो जारी कर पुलिसकर्मी का आभार जताया। डीसीपी अमरिंदर सिंह ने एएसआई सुग्रीव की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंदों की सहायता करना भी पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

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कालका। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी एएसआई सुग्रीव ने सड़क पर मिला मोबाइल फोन उसके असली मालिक को लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की। सूरजपुर ट्रैफिक थाना प्रभारी एसएचओ अभिषेक के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के परवाणू निवासी युवक किसी काम से कालका आया था। इस दौरान उसका मोबाइल फोन सड़क पर गिर गया, जो एएसआई सुग्रीव को मिला।