Panchkula News: लिटरा हेरिटेज स्कूल में उत्साह पूर्वक मनाया गया बाल दिवस

संवाद न्यूज़ एजेंसी -बरवाला। लिटरा हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोट में बाल दिवस उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने नृत्य, सामूहिक गान, भाषण, कविता पाठ, गायन और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शिक्षिकाओं ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर बच्चों का मनोरंजन किया।विद्यालय के चेयरमैन नरेंद्र सिंगला ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश का उज्ज्वल भविष्य हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा, संस्कार, मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने तथा देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास से सभी का मन मोह लिया।