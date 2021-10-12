Panchkula News: ट्रैफिक पुलिस ने काटे चालान, यातायात नियम बताए

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ट्रैफिक इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक भी किया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अपराध और नशे जैसी बुराइयों पर शिकंजा कसने के लिए चेकिंग अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा। संवाद

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बरवाला। ट्रैफिक पुलिस ने बरवाला-डेराबस्सी मार्ग पर नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना कागजात, बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और ट्रिपल राइडिंग करने वाले कई वाहन चालकों के चालान किए गए।