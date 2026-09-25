पंजाब में चुनाव तक एसआईआर रोका जाए : वड़िंग
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:33 AM IST
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चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आगामी विधानसभा चुनाव पूरे होने तक मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव 2024 की लोकसभा मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएं। कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए नाम न हटाए जाएं।
वड़िंग ने आरोप लगाया कि नए फॉर्म-6 की जटिल शर्तों के कारण हजारों युवा मतदाता नाम दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। विशेषकर माता-पिता या दादा-दादी के नाम का पुराना संदर्भ मांगना मुश्किल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एसआईआर को लाखों मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश बताया। पंजाब की प्रारूप मतदाता सूची जारी होने से पहले बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने की आशंका है। इससे निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि यह प्रक्रिया चुनाव के बाद पूरी पारदर्शिता से लागू हो।
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वड़िंग ने आरोप लगाया कि नए फॉर्म-6 की जटिल शर्तों के कारण हजारों युवा मतदाता नाम दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। विशेषकर माता-पिता या दादा-दादी के नाम का पुराना संदर्भ मांगना मुश्किल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एसआईआर को लाखों मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश बताया। पंजाब की प्रारूप मतदाता सूची जारी होने से पहले बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने की आशंका है। इससे निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि यह प्रक्रिया चुनाव के बाद पूरी पारदर्शिता से लागू हो।
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