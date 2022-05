{"_id":"627acd6d3c9c7616e92170d3","slug":"tight-security-in-panchkula-after-mohali-attack","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुरक्षा चौकस: पंचकूला के नौ बॉर्डर पर बंकरों में जवान तैनात, मोहाली में हमले के बाद बढ़ाई सुरक्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, पंचकूला (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 11 May 2022 02:09 AM IST