Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   The police celebrated Diwali with the public, while also remaining on duty to ensure security.

Panchkula News: पुलिस ने लोगों के साथ मनाई दीपावली, सुरक्षा के लिए भी संभाला मोर्चा

Sun, 08 Nov 2026 01:05 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
The police celebrated Diwali with the public, while also remaining on duty to ensure security.
पंचकूला। दीपावली पर पंचकूला पुलिस ने जरूरतमंद परिवारों को मिठाइयां बांटकर त्योहार की खुशियां साझा कीं। डीसीपी आईपीएस अदिति सिंह और डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक आईपीएस अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में यह पहल की गई। वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई। पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने जिलावासियों को शुभकामनाएं देते हुए नशे में वाहन न चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने संदिग्ध गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 112 पर देने को कहा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed