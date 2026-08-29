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Panchkula News: बोनट से धुआं निकलते ही कार से कूदा चालक, चंद पलों में धधकी गाड़ी

Sat, 29 Aug 2026 01:06 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:06 AM IST
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The driver jumped out of the car as smoke started coming out of the bonnet, and the car burst into flames within moments.
परशुराम लाइट पाॅइंट पर सिग्नल के दौरान हुआ हादसा
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फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू; आसपास के वाहनों तक पहुंचने से रोकी लपटें
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। परशुराम लाइट पाॅइंट के पास शुक्रवार रात करीब नौ बजे सिग्नल पर खड़ी चलती कार में अचानक आग लग गई। बोनट से धुआं निकलता देख चालक संदीप ने तुरंत कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उसके बाहर निकलते ही कुछ ही पलों में आग ने कार के अगले हिस्से को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। समय रहते चालक के बाहर निकलने से बड़ा हादसा टल गया
पटियाला निवासी संदीप ने बताया कि वह अपने बच्चों को लेने मनीमाजरा जा रहा था। परशुराम लाइट पाॅइंट पर ट्रैफिक सिग्नल के कारण उसने कार रोकी थी। इसी दौरान उसे कार के बोनट की ओर से धुआं निकलता दिखाई दिया। स्थिति भांपते हुए वह तुरंत कार से बाहर निकल गया। देखते ही देखते कार में आग की लपटें उठने लगीं और तेजी से फैल गईं।
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दमकल ने समय रहते बुझाई आग
कार में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा दिए जाने से लपटें आसपास खड़े वाहनों तक नहीं पहुंच सकीं और बड़ा हादसा टल गया।
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कुछ देर प्रभावित रहा यातायात
हादसे के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा होने और दमकल की कार्रवाई के चलते कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर व्यवस्था संभालकर यातायात को सुचारू कराया। आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका।
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