फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   The area under sugarcane cultivation in Punjab has increased to 1.16 lakh hectares.

Panchkula News: पंजाब में गन्ने की फसल के अधीन क्षेत्र बढ़कर 1.16 लाख हेक्टेयर हुआ

Sun, 13 Sep 2026 11:55 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
The area under sugarcane cultivation in Punjab has increased to 1.16 lakh hectares.
चंडीगढ़। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि चालू सीजन में पंजाब में गन्ने की खेती का क्षेत्र बढ़कर 1.16 लाख हेक्टेयर हो गया है। राज्य सरकार ने 700 लाख क्विंटल गन्ना उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार गन्ने की फसल को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने की बहुआयामी रणनीति अपना रही है।
विज्ञापन

इस रणनीति में बड़े स्तर पर मशीनीकरण और आधुनिक कृषि तकनीकों को खेत स्तर तक पहुंचाना शामिल है। गन्ना उत्पादकों को वित्तीय प्रोत्साहन देना भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुड्डियां ने बताया कि वर्ष 2025-26 में गन्ने का क्षेत्र 1,11,818 हेक्टेयर था। यह मौजूदा सीजन 2026-27 में बढ़कर 1,16,131 हेक्टेयर हो गया है।
विज्ञापन

सरकार ने सीजन 2026-27 के लिए डेमो प्लॉट लगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। प्रति एकड़ 3,200 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना 12 जिलों में लागू की जाएगी जिनमें अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर और जालंधर शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

मशीनीकरण को बढ़ावा :
राज्य सरकार बुवाई और कटाई के समय मजदूरों की कमी दूर करने पर ध्यान दे रही है। इसके लिए मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। शुगरकेन हार्वेस्टर, छोटे ट्रैक्टर और गन्ना प्लांटर जैसे उपकरणों पर 40 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। रैटून मैनेजर सहित अन्य प्रमुख कृषि उपकरणों पर भी यह सब्सिडी उपलब्ध है। इससे खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।


जागरूकता और प्रशिक्षण :
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग और चीनी मिलों की संयुक्त टीमें जागरूकता कैंप लगा रही हैं। ये टीमें राज्यभर में किसानों को प्रशिक्षण भी दे रही हैं। इनका मुख्य फोकस प्राथमिक बीज नर्सरी और रोगमुक्त प्रमाणित बीजों की किस्मों पर है। संतुलित उर्वरक उपयोग और एकीकृत कीट प्रबंधन भी प्रशिक्षण का हिस्सा है। अब तक 14 वेबिनारों से लगभग 1,100 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। 320 प्रशिक्षण कैंपों के जरिये 15,000 से अधिक किसानों तक सीधी पहुंच बनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed