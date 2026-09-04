Panchkula News: घग्गर में डूबने से किशोर की मौत, दोस्तों संग आया था घूमने

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संवाद न्यूज एजेंसीचंडीमंदिर। गांव बुर्ज कोटिया क्षेत्र में वीरवार को घग्गर नदी में डूबने से 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान पंजाब के ककराली निवासी अनिकेत के रूप में हुई है। अनिकेत पांच-छह दोस्तों के साथ घग्गर नदी के पास घूमने आया था। इसी दौरान वह पानी में चला गया और गहरे पानी में पहुंचने पर डूब गया। दोस्तों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की ईआरवी टीम मौके पर पहुंची। अमरावती चौकी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बरसात में नदी के बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव के बीच बच्चों के जाने पर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैँ।घग्गर नदी के इस क्षेत्र में लोग अक्सर घूमने और मौज-मस्ती के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार नदी में गहरे पानी और तेज बहाव वाले स्थान हैं, इसलिए बरसात के दौरान यहां निगरानी बढ़ाने और लोगों को नदी में जाने से रोकने के पुख्ता इंतजाम जरूरी हैं।पिंजौर में भी नदी में फंसे थे लोगपिछले दिनों पिंजौर क्षेत्र में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई लोग बीच में फंस गए थे। उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ा था। लगातार हो रही घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों ने संवेदनशील नदी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।