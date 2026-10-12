पंचकूला सिविल अस्पताल के हाल: नवनिर्मित मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग में भरा सीवरेज का पानी, ओपीडी प्रभावित

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बताया गया कि शनिवार रात करीब 11 बजे के बाद कमरों में सीवरेज का पानी भरना शुरू हुआ। देखते ही देखते यह पानी गायनी ओपीडी के गलियारे और डॉक्टरों के कमरों में फैल गया। स्थिति को देखते हुए कमरा नंबर-18 की एंट्री बंद करनी पड़ी।सोमवार सुबह करीब सात बजे पहुंची महिला मरीजों ने बताया कि कमरों के बाहर पानी जमा था और चारों तरफ दुर्गंध फैली हुई थी। वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। सुबह करीब नौ बजे जब महिला डॉक्टर ड्यूटी पर पहुंचीं तो अपने केबिन में पानी भरा देख हैरान रह गईं। केबिन में पानी होने से मरीजों का चेकअप करना संभव नहीं था। इसके चलते चार महिला डॉक्टरों को एक ही कमरे में बैठकर ओपीडी करनी पड़ी। प्रोसीजर रूम में पानी भरने से जांच प्रक्रिया भी बाधित रही। स्थिति का सीएमओ और पीएमओ ने भी जायजा लिया और मेंटेनेंस विभाग को शीघ्र इस समस्या को ठीक करने के निर्देश दिए।कर्मचारियों ने ओपीडी शुरू होने से पहले पानी निकालने का प्रयास किया, लेकिन रिसाव लगातार होने से पानी दोबारा भरता रहा।गौरतलब है कि सिविल अस्पताल में सीवरेज की समस्या नई नहीं है। इससे पहले भी मुख्य अस्पताल भवन, ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी के आसपास कई बार सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या सामने आ चुकी है। बरसात के दिनों में तो अस्पताल परिसर में पानी भरने की शिकायतें आम हो जाती हैं। नवनिर्मित एमसीएच विंग के शुरू होने के बाद उम्मीद थी कि नई ड्रेनेज व्यवस्था से समस्या दूर होगी, लेकिन घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और मेंटेनेंस पर सवाल खड़े कर दिए हैं।