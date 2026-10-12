पंचकूला में बुजुर्ग से 2.30 लाख ठगे: बचपन का दोस्त बनकर किया काॅल, पशु चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत्त है पीड़ित
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Published by: Nivedita Updated Mon, 12 Oct 2026 08:53 AM IST
सार
पंचकूला के सेक्टर-25 निवासी 76 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी से 2.30 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित पशु चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत्त हैं।
विज्ञापन
विस्तार
साइबर ठगों ने बचपन का दोस्त बनकर पंचकूला के सेक्टर-25 निवासी 76 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी से 2.30 लाख रुपये ठग लिए। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पशु चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत्त हैं।
शिकायत के अनुसार, 6 अक्तूबर को विदेशी नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को डॉ. बलजीत बताते हुए खाते में 7.50 लाख रुपये भेजने की बात कही और फर्जी रसीद भेज दी। बाद में एक अन्य व्यक्ति ने खुद को बलजीत का रिश्तेदार लवप्रीत बताकर उसके पिता को हार्ट अटैक आने और इलाज के लिए पैसों की जरूरत होने का हवाला दिया।
उसकी बातों में आकर पीड़ित ने तीन बार में 2.30 लाख रुपये बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए। दोबारा पैसे मांगने पर उन्हें शक हुआ। असली दोस्त से संपर्क करने पर ठगी का पता चला। पीड़ित के मुताबिक, आरोपियों ने व्हाट्सऐप संदेश भी डिलीट कर दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
शिकायत के अनुसार, 6 अक्तूबर को विदेशी नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को डॉ. बलजीत बताते हुए खाते में 7.50 लाख रुपये भेजने की बात कही और फर्जी रसीद भेज दी। बाद में एक अन्य व्यक्ति ने खुद को बलजीत का रिश्तेदार लवप्रीत बताकर उसके पिता को हार्ट अटैक आने और इलाज के लिए पैसों की जरूरत होने का हवाला दिया।
विज्ञापन
उसकी बातों में आकर पीड़ित ने तीन बार में 2.30 लाख रुपये बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए। दोबारा पैसे मांगने पर उन्हें शक हुआ। असली दोस्त से संपर्क करने पर ठगी का पता चला। पीड़ित के मुताबिक, आरोपियों ने व्हाट्सऐप संदेश भी डिलीट कर दिए।
विज्ञापन