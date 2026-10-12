पंचकूला में बुजुर्ग से 2.30 लाख ठगे: बचपन का दोस्त बनकर किया काॅल, पशु चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत्त है पीड़ित

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शिकायत के अनुसार, 6 अक्तूबर को विदेशी नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को डॉ. बलजीत बताते हुए खाते में 7.50 लाख रुपये भेजने की बात कही और फर्जी रसीद भेज दी। बाद में एक अन्य व्यक्ति ने खुद को बलजीत का रिश्तेदार लवप्रीत बताकर उसके पिता को हार्ट अटैक आने और इलाज के लिए पैसों की जरूरत होने का हवाला दिया।उसकी बातों में आकर पीड़ित ने तीन बार में 2.30 लाख रुपये बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए। दोबारा पैसे मांगने पर उन्हें शक हुआ। असली दोस्त से संपर्क करने पर ठगी का पता चला। पीड़ित के मुताबिक, आरोपियों ने व्हाट्सऐप संदेश भी डिलीट कर दिए।