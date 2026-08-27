Panchkula News: रक्षाबंधन पर चंडीगढ़-लखनऊ के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

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त्योहार पर अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने लिया फैसला, दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा लगाएगी ट्रेनमाई सिटी रिपोर्टरपंचकूला। रक्षाबंधन पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए उत्तर रेलवे चंडीगढ़ और लखनऊ के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रेलवे विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए ट्रेन संख्या 04546/04545 चंडीगढ़-लखनऊ-चंडीगढ़ आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस 27 और 28 अगस्त को एक-एक फेरे के लिए संचालित होगी। 27 अगस्त को ट्रेन चंडीगढ़ से लखनऊ के लिए रवाना होगी, जबकि 28 अगस्त को लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए वापसी करेगी। ट्रेन में 17 कोच होंगे और यह करीब 644 किलोमीटर का सफर तय करेगी।गाड़ी संख्या 04546 चंडीगढ़ से 27 अगस्त को शाम 7:40 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। चंडीगढ़ से लखनऊ तक यात्रा का समय करीब 13 घंटे 50 मिनट रहेगा।28 अगस्त को लखनऊ से होगी वापसीगाड़ी संख्या 04545 लखनऊ से 28 अगस्त को दोपहर 1 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन तड़के 2:10 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। वापसी में यात्रा का समय करीब 13 घंटे 10 मिनट रहेगा।17 कोच लगाए जाएंगेस्पेशल ट्रेन में कुल 17 कोच होंगे। इनमें एक एसी सेकेंड, एक एसी थर्ड, छह स्लीपर, सात जनरल और दो एसएलआर कोच शामिल हैं। ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से संचालित होगी।इन स्टेशनों पर होगा ठहरावचंडीगढ़ से लखनऊ जाते समय ट्रेन अंबाला कैंट, बड़ाड़ा, जगाधरी वर्कशॉप, यमुनानगर-जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई समेत निर्धारित स्टेशनों पर रुकेगी। हिंडन केबिन और आलमगीर पर निर्धारित समय के अनुसार ट्रेन पास होगी। वापसी में लखनऊ से चंडीगढ़ के बीच हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, यमुनानगर-जगाधरी, जगाधरी वर्कशॉप, बड़ाड़ा और अंबाला कैंट समेत निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव रहेगा।सहारनपुर और मुरादाबाद में विशेष इंतजामयात्रा के दौरान पानी भरने और अन्य परिचालन संबंधी व्यवस्थाओं के लिए सहारनपुर और मुरादाबाद में विशेष इंतजाम किए गए हैं। अंबाला डिवीजन की ओर से ट्रेन का प्राथमिक मेंटेनेंस किया जाएगा।