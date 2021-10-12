Panchkula News: स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में शुभम प्रथम, खुशी द्वितीय

विज्ञापन

कालका। राजकीय महाविद्यालय कालका में हिंदी पखवाड़े के तहत स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा, राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों पर प्रभावशाली स्लोगन प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में बीए प्रथम वर्ष के शुभम ने प्रथम, खुशी ने द्वितीय तथा शाहिना और नंदिनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर सीमा सिंह ने कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति और भावनाओं से जुड़ी भाषा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति सम्मान और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया। संवाद