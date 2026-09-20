Panchkula News: गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजा सेक्टर-45
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:30 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:30 PM IST
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चंडीगढ़। गौरी शंकर सेवादल गौशाला, सेक्टर-45-D में भगवान श्री गणेश का गणपति महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर निकाली गई भव्य शोभायात्रा में बच्चों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। गणपति बप्पा के जयकारों, भजन-कीर्तन और ढोल-नगाड़ों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के दर्शन कर सुख-शांति और समृद्धि की कामना की।
संस्था के सदस्यों विनोद कुमार, रमेश कुमार शर्मा, रजनीश, रामपाल, दिलीप रावत, अशोक कुमार, भुवनेश महाजन और लाखी राम जी ने बताया कि महाआरती के बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को रोपड़ नहर में विसर्जित किया गया। सुमित शर्मा जी ने बताया कि शोभायात्रा के दौरान नशामुक्ति का संदेश भी दिया गया। विसर्जन के समय श्रद्धालुओं ने ‘गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयकारे लगाए। संस्था ने सभी श्रद्धालुओं का आभार जताते हुए धर्म, सेवा और सामाजिक एकता से जुड़े रहने का आह्वान किया।
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संस्था के सदस्यों विनोद कुमार, रमेश कुमार शर्मा, रजनीश, रामपाल, दिलीप रावत, अशोक कुमार, भुवनेश महाजन और लाखी राम जी ने बताया कि महाआरती के बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को रोपड़ नहर में विसर्जित किया गया। सुमित शर्मा जी ने बताया कि शोभायात्रा के दौरान नशामुक्ति का संदेश भी दिया गया। विसर्जन के समय श्रद्धालुओं ने ‘गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयकारे लगाए। संस्था ने सभी श्रद्धालुओं का आभार जताते हुए धर्म, सेवा और सामाजिक एकता से जुड़े रहने का आह्वान किया।
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