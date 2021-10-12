Panchkula News: एसबीआई ऑफिसर्स प्रतिनिधिमंडल ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की उठाई

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प्रतिनिधियों ने बताया कि 2015 में दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश घोषित हुआ था, जिसके बाद से सभी शनिवार छुट्टी की मांग की जा रही है। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और यूनियनों के बीच हुए 12वें द्विपक्षीय समझौते में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन यह अब तक लागू नहीं हुआ है। इससे कर्मचारियों में निराशा है। एसोसिएशन का कहना है कि इससे कर्मचारियों का वर्क-लाइफ बैलेंस सुधरेगा और कार्य प्रणाली अन्य क्षेत्रों के अनुरूप होगी। सांसद ने इस पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। विज्ञापन

प्रतिनिधियों ने बताया कि 2015 में दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश घोषित हुआ था, जिसके बाद से सभी शनिवार छुट्टी की मांग की जा रही है। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और यूनियनों के बीच हुए 12वें द्विपक्षीय समझौते में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन यह अब तक लागू नहीं हुआ है। इससे कर्मचारियों में निराशा है। एसोसिएशन का कहना है कि इससे कर्मचारियों का वर्क-लाइफ बैलेंस सुधरेगा और कार्य प्रणाली अन्य क्षेत्रों के अनुरूप होगी। सांसद ने इस पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।

पंचकूला। एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को सांसद वरुण चौधरी से मुलाकात कर बैंकिंग क्षेत्र में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाने और वित्त मंत्रालय के समक्ष रखने का अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।