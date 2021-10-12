फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Bail denied to SPO accused of extorting 22,000 rupees by leveraging the authority of his police uniform

Panchkula News: पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर 22 हजार वसूलने के आरोपी एसपीओ की जमानत खारिज

Sat, 24 Oct 2026 02:14 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
Bail denied to SPO accused of extorting 22,000 rupees by leveraging the authority of his police uniform
पंचकूला। पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर एक व्यक्ति से 22 हजार रुपये वसूलने और उसका मोबाइल फोन छीनने के आरोप में गिरफ्तार स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) बलिहार सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली। शिकायतकर्ता के साथ समझौता होने और उसकी ओर से जमानत पर कोई आपत्ति नहीं जताने के बावजूद अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि पुलिस पद का कथित दुरुपयोग कर वसूली करने जैसे गंभीर आरोपों में केवल समझौते के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। आरोपी फिलहाल जेल में बंद है।
विज्ञापन

माजरी चौक पर बुलाकर मांगे थे 25 हजार रुपये

शिकायतकर्ता विपिन कुमार ने आरोप लगाया था कि दो सितंबर 2026 की रात करीब 9:40 बजे उसे शिवम नाम के व्यक्ति का फोन आया और माजरी चौक पर अंग्रेजी शराब की दो बोतलें लेकर बुलाया गया। वहां पहुंचने पर एक काली कार में तीन युवक मिले, जिनमें हरियाणा पुलिस की वर्दी पहने बलिहार सिंह भी शामिल था। आरोप है कि पुलिस का रौब दिखाकर मामला दर्ज करने की धमकी दी गई और 25 हजार रुपये मांगे गए।
विज्ञापन


शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने एक हजार रुपये नकद लिए। इसके अलावा मोबाइल से चार हजार, 15 हजार और दो हजार रुपये के तीन ऑनलाइन भुगतान बलिहार सिंह के फोन नंबर पर करवाए गए। इस तरह कुल 22 हजार रुपये लेने और मोबाइल फोन छीनने का आरोप लगाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस पद के दुरुपयोग को माना गंभीर

बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि बलिहार सिंह पूर्व सैनिक है, उसे पेंशन मिलती है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सह आरोपी प्रदीप उर्फ प्रतीक को जमानत मिलने का तर्क भी दिया गया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने गवाहों को प्रभावित करने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ और फरार होने की आशंका जताते हुए जमानत का विरोध किया।


सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने समझौते की जानकारी देते हुए जमानत पर आपत्ति नहीं जताई। हालांकि, अदालत ने इसे राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना। मामले में सह आरोपी प्रदीप को जमानत मिल चुकी है, जबकि एक अन्य आरोपी शिवम की गिरफ्तारी लंबित होने के दौरान जांच जारी थी। बलिहार सिंह को चार सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed