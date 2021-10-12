Panchkula News: एनएचएम कर्मचारियों की 11 मांगों पर बनी सहमति, वेतन देरी के स्थायी समाधान की प्रक्रिया तेज
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:11 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:11 AM IST
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पंचकूला। हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदेशभर से सैकड़ों कर्मचारी पंचकूला स्थित एमडी कार्यालय पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष हरि राज की अध्यक्षता में कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। एसीपी की मध्यस्थता में हुई बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। संघ के अनुसार, बैठक में 11 मांगों पर सहमति बनी।
संघ ने बताया कि पिछले डेढ़ साल से वेतन में हो रही देरी के स्थायी समाधान के लिए विभाग में प्रक्रिया चल रही है और इसे काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। वहीं, 210 दिनों से वित्त विभाग में लंबित ग्रेच्युटी की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए समयबद्ध तरीके से रिमाइंडर भेजने पर सहमति बनी। एक्स-ग्रेशिया पॉलिसी के तहत फाइल तैयार कर वित्त विभाग को भेजी जाएगी।
बैठक में स्टाफ नर्स और एएनएम को ड्रेस अलाउंस तथा लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट को एप्रन अलाउंस देने पर भी सहमति बनी। कर्मचारियों को एचआरआईएस पोर्टल के माध्यम से वेतन पर्ची निकालने की सुविधा मिलेगी।
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इसके अलावा, पे-एनोमली से संबंधित फाइल में आरओपी के तहत टीओआर को दोबारा परिभाषित कर सुधार करने और स्वास्थ्य पॉलिसी का लाभ देने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की बात कही गई। अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई।
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संघ ने बताया कि पिछले डेढ़ साल से वेतन में हो रही देरी के स्थायी समाधान के लिए विभाग में प्रक्रिया चल रही है और इसे काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। वहीं, 210 दिनों से वित्त विभाग में लंबित ग्रेच्युटी की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए समयबद्ध तरीके से रिमाइंडर भेजने पर सहमति बनी। एक्स-ग्रेशिया पॉलिसी के तहत फाइल तैयार कर वित्त विभाग को भेजी जाएगी।
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बैठक में स्टाफ नर्स और एएनएम को ड्रेस अलाउंस तथा लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट को एप्रन अलाउंस देने पर भी सहमति बनी। कर्मचारियों को एचआरआईएस पोर्टल के माध्यम से वेतन पर्ची निकालने की सुविधा मिलेगी।
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इसके अलावा, पे-एनोमली से संबंधित फाइल में आरओपी के तहत टीओआर को दोबारा परिभाषित कर सुधार करने और स्वास्थ्य पॉलिसी का लाभ देने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की बात कही गई। अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई।