Panchkula News: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:50 AM IST
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नगर परिषद कार्यालय परिसर में दिया धरना
संवाद न्यूज एजेंसी
कालका। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले कालका-पिंजौर के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय परिसर में धरना देकर सरकार के खिलाफ रोष जताते रहे।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव मांगेराम तिगड़ा भी धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों के लिए समर्थन जताया।
कालका प्रधान लाखन सिंह और पिंजौर प्रधान सुनील ने कहा कि जब तक सरकार कर्मचारियों की मांगों को लागू नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों के लिए पीछे नहीं हटेंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कालका। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले कालका-पिंजौर के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय परिसर में धरना देकर सरकार के खिलाफ रोष जताते रहे।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव मांगेराम तिगड़ा भी धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों के लिए समर्थन जताया।
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कालका प्रधान लाखन सिंह और पिंजौर प्रधान सुनील ने कहा कि जब तक सरकार कर्मचारियों की मांगों को लागू नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों के लिए पीछे नहीं हटेंगे।
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