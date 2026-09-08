Panchkula News: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी

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संवाद न्यूज एजेंसीकालका। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले कालका-पिंजौर के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय परिसर में धरना देकर सरकार के खिलाफ रोष जताते रहे।सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव मांगेराम तिगड़ा भी धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों के लिए समर्थन जताया।कालका प्रधान लाखन सिंह और पिंजौर प्रधान सुनील ने कहा कि जब तक सरकार कर्मचारियों की मांगों को लागू नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों के लिए पीछे नहीं हटेंगे।