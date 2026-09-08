डीबीए चुनाव: पार्किंग, चैंबर और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रमुख मुद्दे

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करीब 1450 अधिवक्ता करेंगे मतदानसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। जिला बार एसोसिएशन (डीबीए) पंचकूला के चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट गौरव शर्मा और एडवोकेट डीपी सिसोदिया के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों प्रत्याशी अधिवक्ताओं से संपर्क कर अपने चुनावी एजेंडे के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। चुनाव में करीब 1450 अधिवक्ता मताधिकार का प्रयोग करेंगे।दो बार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके गौरव शर्मा ने पार्किंग व्यवस्था में सुधार, नए चैंबर, स्टडी सर्कल, महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग बार रूम, आधुनिक लाइब्रेरी, वाई-फाई, कैंटीन और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रमुख मुद्दा बनाया है।वहीं डीपी सिसोदिया ने सभी सदस्यों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, स्वच्छ शौचालय, बेहतर मोबाइल नेटवर्क और कोर्ट परिसर में एटीएम की सुविधा देने का वादा किया है। उनके एजेंडे में आधुनिक कैफेटेरिया, अतिरिक्त सपोर्ट स्टाफ और नए चैंबर का निर्माण भी शामिल है।चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह है। दोनों प्रत्याशी अपनी प्राथमिकताएं बताकर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में जुटे हैं। मतदान 11 सितंबर को होगा।