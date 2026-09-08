फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   DBA Elections: Parking, chambers, and health facilities are key issues.

डीबीए चुनाव: पार्किंग, चैंबर और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रमुख मुद्दे

Tue, 08 Sep 2026 01:51 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
DBA Elections: Parking, chambers, and health facilities are key issues.
11 सितंबर को होगा मतदान, अध्यक्ष पद के लिए गौरव शर्मा और डीपी सिसोदिया आमने-सामने
विज्ञापन

करीब 1450 अधिवक्ता करेंगे मतदान
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। जिला बार एसोसिएशन (डीबीए) पंचकूला के चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट गौरव शर्मा और एडवोकेट डीपी सिसोदिया के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों प्रत्याशी अधिवक्ताओं से संपर्क कर अपने चुनावी एजेंडे के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। चुनाव में करीब 1450 अधिवक्ता मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
दो बार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके गौरव शर्मा ने पार्किंग व्यवस्था में सुधार, नए चैंबर, स्टडी सर्कल, महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग बार रूम, आधुनिक लाइब्रेरी, वाई-फाई, कैंटीन और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रमुख मुद्दा बनाया है।
विज्ञापन

वहीं डीपी सिसोदिया ने सभी सदस्यों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, स्वच्छ शौचालय, बेहतर मोबाइल नेटवर्क और कोर्ट परिसर में एटीएम की सुविधा देने का वादा किया है। उनके एजेंडे में आधुनिक कैफेटेरिया, अतिरिक्त सपोर्ट स्टाफ और नए चैंबर का निर्माण भी शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह है। दोनों प्रत्याशी अपनी प्राथमिकताएं बताकर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में जुटे हैं। मतदान 11 सितंबर को होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed