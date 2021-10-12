फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Sanitation workers on strike for 32 days; show-cause notices being prepared.

Panchkula News: 32 दिन से हड़ताल पर सफाई कर्मचारी, शो-कॉज नोटिस की तैयारी

Tue, 08 Sep 2026 01:38 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
Sanitation workers on strike for 32 days; show-cause notices being prepared.
आयुक्त ने 40 सुपरवाइजरों से काम पर लौटने की अपील की, तीन दिन में जवाब नहीं देने पर हो सकती है बर्खास्तगी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की 32 दिन से जारी हड़ताल के बीच निगम प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सोमवार को नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने सफाई कर्मचारियों के 40 सुपरवाइजरों से मुलाकात कर उन्हें काम पर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के ड्यूटी पर नहीं लौटने की स्थिति में लागू नियमों के तहत दंडात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
अधिकारियों के अनुसार, काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों को शो-कॉज नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब देने का अवसर दिया जाएगा। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जिसमें बर्खास्तगी भी शामिल है। हालांकि, सफाई कर्मचारी हड़ताल समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं।
विज्ञापन

सरकार के फैसलों का हवाला देकर काम पर लौटने की अपील
आयुक्त ने हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मचारियों से कहा कि राज्य सरकार ने उनके हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने पात्र कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों, जिनमें सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं, को ‘हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर) एक्ट, 2024’ के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

लागू प्रावधानों के अनुसार पात्र कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले कई महत्वपूर्ण लाभ भी दिए जाएंगे। इनमें महंगाई भत्ता (डीए), डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी), मैटरनिटी लीव और हार्डशिप अलाउंस शामिल हैं। सरकार के निर्णय के अनुसार, 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके पात्र सफाई कर्मचारियों को कम से कम 25,560 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा।
फील्ड स्तर पर सफाई व्यवस्था की निगरानी
विनय कुमार ने कहा कि सरकार के ये फैसले सफाई कर्मचारियों और अन्य कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के कल्याण, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने कर्मचारियों से इन फैसलों को देखते हुए जल्द से जल्द ड्यूटी पर लौटने की अपील की, ताकि शहर में सफाई सेवाएं सुचारु रूप से जारी रह सकें।
उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से फील्ड स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। सफाई टीमों की तैनाती के साथ संवेदनशील स्थानों पर समयबद्ध कार्रवाई की जा रही है, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाए रखा जा सके।


शहर को स्वच्छ रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी
विनय कुमार, आयुक्त, नगर निगम पंचकूला ने कहा, “पंचकूला को स्वच्छ रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। नगर निगम प्रत्येक निवासी को बेहतर सफाई एवं स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की गई है, ताकि लागू नियमों के तहत किसी भी प्रकार की दंडात्मक अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न न हो।”
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed