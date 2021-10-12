फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Road riddled with potholes for a year; three speed humps installed within a 100-metre stretch raising fears of accidents.

Panchkula News: एक साल से गड्ढों में सड़क, 100 मीटर में बना दिए तीन स्पीड टेबल, हादसों का डर

Thu, 22 Oct 2026 01:45 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Road riddled with potholes for a year; three speed humps installed within a 100-metre stretch raising fears of accidents.
डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में भी मरम्मत नहीं, निगम एक साल से नहीं जागा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंंसी
पंचकूला। सेक्टर-15 की बी-रोड पर लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया है। रेहड़ी मार्केट के प्रवेश द्वार पर सड़क बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इनमें हर समय गंदा पानी भरा रहता है। वाहन चालकों को गाड़ी निकालने में परेशानी होती है तो पैदल चलने वालों के कपड़ों पर छींटे पड़ते हैं। हैरानी की बात है कि एक साल से अधिक समय से शिकायतों के बावजूद नगर निगम ने सड़क की मरम्मत नहीं कराई।
सड़क अभी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में है। ऐसे में ठेकेदार से बिना अतिरिक्त खर्च के मरम्मत कराई जा सकती थी। इसके बावजूद सड़क की हालत नहीं सुधरी। सवाल है कि जब मरम्मत की जिम्मेदारी तय है तो नगर निगम ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की?
विज्ञापन

सड़क पर 100 मीटर के भीतर तीन स्पीड टेबल बने हैं। इनमें से एक पूरी तरह टूट चुका है। इससे वाहन उछलते हैं और हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने इनके बीच तय दूरी के नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। सेक्टर-14 की ओर से आने वाली दूसरी बी-रोड पर भी गड्ढे हैं और लोग दोबारा सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

सिटिजन्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एसके नैय्यर, महासचिव सुनील जैन, केसी भारद्वाज और केपी वालिया ने आयुक्त विनय कुमार से गड्ढे भरने, टूटे स्पीड टेबल को हटाने और अतिरिक्त स्पीड टेबल की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed